Leonardo DiCaprio ha sabido conquistar millones de corazones de todas partes del mundo con su talento para la actuación y estos últimos años ha trabajado como productor de importantes documentales acerca del medio ambiente y la ecología.

El actor de 48 años es uno de los artistas de Hollywood más comprometidos con la concientización acerca del cambio y la crisis climática, los recursos naturales y la contaminación ambiental. De esta manera, el protagonista de Diamante de sangre dedica muchas horas de su vida a proyectos de esta índole.

El histriónico nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, predica la ecología y la conciencia acerca de la crisis climática a través de una dieta basada en vegetales, es decir, ha eliminado de su alimentación el consumo de cualquier tipo de carne animal.

Grandes cifras de dinero del patrimonio de DiCaprio son destinadas también a financiar empresas veganas, como la que produce leche vegetal, Califia Farms, y la marca de carne vegana Beyond Meat. Pero lo que no muchos saben es que parte de los hábitos para cuidar el medio ambiente, se han visto reflejados en su higiene.

En una entrevista con el programa This morning, Miriam Margolyes mencionó que el protagonista de Romeo y Julieta (1996) “tenía un olor particular” en el rodaje de la película y que no era agradable. Las declaraciones de la actriz de 81 años fueron rechazadas por los fans de DiCaprio y luego ella misma aclaró. “Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México... Él era muy joven en ese momento. No se hacen fragantes”, fue lo que dijo quien encarnó a la enfermera y cuidadora de Julieta en la película.

Lo cierto es que debido a su conciencia ambientalista, el actor decidió no gastar grandes cantidades de agua tomando duchas y además no utiliza desodorantes porque sus componentes son agresivos y contaminantes para el planeta. Respecto de sus baños, el productor solo los ejecuta una o dos veces a la semana.