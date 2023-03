Chiquis se siente orgullosa de lo que ha construido durante sus ocho años de trayectoria artística, tiempo en el que ha preferido avanzar a su propio ritmo y tener méritos propios razón por la cual prefirió quitarse el apellido Rivera dentro de su nombre artístico.

“Quiero que me conozcan como Chiquis, por mi historia, por las canciones que yo canto y escribo. Creo que a veces se enfocan mucho en el apellido, si yo he cometido un error no quiero que sea tampoco problema para mi familia o las cosas que ellos han hecho tampoco”, dijo en conferencia.

La hija de Jenni Rivera debutará en el Lunario del Auditorio Nacional en donde presentará su show de más de dos horas como parte del inicio en este país de su gira Abeja Reina parte dos, que se grabará en video y audio. “Quise venir unos días antes (a México) por la altura, me tengo que acostumbrar, comer rico, quería descansar un poco y ahorita estoy ensayando porque ésta es una presentación muy importante para mí”, declaró.

Dentro de la disquera Universal Music comentó que su trabajo no ha sido fácil en el que ha ganado dos premios Grammy, trabaja en su podcast, es emprendedora con líneas de belleza y actualmente prepara su cuarto libro, además de que creó una fundación que ayuda a jóvenes para que cumplan sus metas.

“Hasta me dan ganas de llorar porque ha sido un camino difícil, pero todo valió la pena y definitivamente quiero hacer más música, lo regional es lo mío, quiero hacer un cambiecito en este género, intentar algo que me salga del corazón, escribir, componer más canciones, seguir con esto de la gira. Ahorita estoy disfrutando en este momento y le pido a Dios que poco a poco vayamos mejorando en todos los aspectos”, comentó quien espera este año quedar embarazada, por lo que dijo que sigue haciendo la tarea en esto.

Chiquis comentó que ante las buenas o malas críticas la forma en que se blinda emocionalmente es encomendarse a Dios todos los días: “Yo entendí hace mucho tiempo que las críticas es parte de esto, como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, es entender eso y enfocarse más en las personas que nos quieren, que se toman el tiempo para conocernos, nuestra música, antes sí me afectaba un poco más, estoy tranquila en la mujer que soy, eso es lo que me ha ayudado mucho”.

Comentó que ha sido difícil encontrar un balance en su vida personal y su carrera, pero el saber quién es ella le da tranquilidad porque se quiere mucho a sí misma. “Hay cosas buenas y malas, nada más es saber cómo lidiar en esos momentos difíciles, con las preguntas y a veces he aprendido a decir que ‘no estoy cómoda’, ‘no quiero responder eso’, antes respondía todo y me metía en problemas. He aprendido a decir que no y eso también te ayuda en tu vida personal”, señala.

A todos sus followers que han recibido críticas por su físico, ella señaló que los entiende, pues a la cantante la han criticado desde que inició su carrera, por su peso y hoy en día la siguen criticando. “Yo creo que lo más importante es la salud y eso yo lo aprendí este último año, ir al doctor, verte y checarte las hormonas, los hombres y mujeres, eso me ha ayudado, la tiroides es algo que yo no sabía que estaba sufriendo con eso”, externó.

“Con lo de las redes sociales es difícil porque sí se sienten más valientes detrás de una computadora, detrás de un teléfono, eso lo entiendo, pero hay que saber que todos, todas somos hermosas, la talla que sea y más que nada es que tú te la creas, quererte y amarte”, considera.

¿Cómo se está tratando el problema de la tiroides?

En este momento Chiquis está tomando medicamento para la tiroides. Ya lleva dos años de tratamiento y es lo que la ha estado ayudando. Informó que cambió mucho su alimentación y siempre ha hecho ejercicio, así que eso ya lo tiene controlado.