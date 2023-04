Natalia Alcocer fue detenida al salir de un juzgado en la Ciudad de México, porque aparentemente no presentó a sus dos hijas menores en la dirección de convivencia familiar con su padre, Juan José Chimal. “Saliendo de juzgados. Me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando”, dijo mientras que elementos de seguridad enseñaban la presunta orden de aprehensión en su contra.

La actriz y empresaria había denunciado a su exesposo de presunta violencia intrafamiliar. En su cuenta de Instagram, narró cómo se desarrollaron los hechos e hizo un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que ayuden a esclarecer la situación.

De acuerdo con Natalia, su detención fue planeada por Juan José Chimal, su expareja y cuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. “Pregona ser buen papá y lleva 22 meses sin pasar pensión alimenticia”, alegó.

El día 12 de septiembre la jueza que llevaba su caso falló a favor de Juan José Chimal, permitiéndole salir del país pese a que estaba vinculado por violencia.