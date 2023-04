Horacio Villalobos dio a conocer que, tras tres años, abandona la conducción de espectáculos de Venga la alegría, debido a que ha recibido distintos ofrecimientos de trabajo, relacionados con el teatro y el cine, por los cuales tomó la decisión de emprender un nuevo camino pues, aunque se dijo muy agradecido con todo lo que el matutino le dejó, también destacó que quiere seguir superándose.

Pese a que Villalobos se formó en la carrera de derecho, desde 1996 debutó en la pantalla chica como conductor de diversos programas. A lo largo de su haber profesional piso los sets de grabación de Televisa, Telehit, ADN 40 y, más recientemente, de TV Azteca donde, desde hacía tres años, se había integrado a la alineación de Venga la alegría y ya tuvo su última aparición en el matutino.

La noticia se dio a conocer luego de la sección “Adivina la palabra”, momento en que Horacio se colocó en medio de sus compañeras y compañeros para agradecer la oportunidad que tuvo de trabajar en este programa, ya que recordó que fue invitado a algunas apariciones cuando la pandemia comenzó; sin embargo, con el tiempo su estancia temporal se convirtió en permanente.

“Yo entré por una contingencia (la pandemia del covid-19) y esta contingencia, entré como una llanta de refacción y se convirtió en tres años, fue muy emocionante”, revelo. “Gracias por estos tres años porque me salvaron mi salud mental, yo creo que hubiera enloquecido en la pandemia estando encerrado y tuve un motivo para salir; ustedes”.

Además, aclaró que seguirá trabajando en ADN 40, canal de TV Azteca, en el que ya ha colaborado. El motivo de su salida —contó al aire— es que tiene muchos proyectos en puerta que le impiden estar las horas que la emisión demanda, pues el matutino está al aire desde las 8:55 horas hasta las 12:00 horas. Sin embargo, no perdió de vista mencionar que Venga la alegría le parece una gran producción televisiva.

“Este programa es maravilloso, maravilloso, maravilloso, pero quiero hacer más cosas, me voy para crecer no crean otra cosa”, aclaró, pues el también actor reveló que tiene que emprender una gira teatral, aunado al hecho de que ha sido muy solicitado por diferentes directores luego de su participación en la cinta Book of love.

El presentador de TV también destacó que este proyecto le dejó grandes amistades, pues hasta confesó que, a su llegada, no tenía una buena relación con Laura G y Flor Rubio, pero con el tiempo se convirtieron en grandes amigos.