Yeri Cruz Valera, conocida popularmente como Yeri Mua, confirmó su noviazgo con influencer Naim Darrechi, un joven español que fue acusado por practicar un tipo de agresión sexual.

Por medio de Tiktok, la “Bratz Jarocha” compartió un video donde aparece acompañada del joven. “Todo este tiempo estuvimos juntos”, se lee en la descripción del video. Al final de la grabación se ve a Yeri Mua besar a su nueva pareja, quien muestra una gran sonrisa. El video cuenta con 4.4 millones de reproducciones y con más de 365 mil “likes”.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un influencer español de las redes sociales, estrella de Tiktok. Nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España. Darrechi se hizo popular en varias plataformas, donde ha obtenido más de 30 millones de seguidores y 2 mil millones de “me gusta”.

Además, es conocido por su carrera musical, habiendo lanzado varios sencillos y videos. También ha sido repudiado en redes por promover el sexo sin preservativo mediante engaños. El joven mallorquín hizo declaraciones sobre sus prácticas sexuales que fueron fuertemente criticadas en las redes. Incluso la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, se pronunció sobre el asunto y sus consecuencias legales.

El influencer aseguró en una entrevista que en sus relaciones no usa preservativo porque “le cuesta mucho”. Al ser consultado sobre lo que opinaban de ello sus parejas, contestó dando a entender que, básicamente, las engañaba. “Les digo ‘tú tranquila, que soy estéril, me he operado para no tener hijos’”, dijo.

Aunado a esto, expresó: “Nunca lo utilizo. Hasta que un día dije ‘tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años’”.