Bad Bunny fue reconocido con el Premio Vanguard durante la 34 edición de los Premios Anuales de Medios GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación) por su apoyo a la comunidad LGBTQ.

Después de recibir la estatuilla de manos del astro boricua Ricky Martin, también defensor de los derechos de las personas no heterosexuales, el intérprete de “Tití me preguntó” pronunció unas emotivas y espontáneas palabras en medio de la ceremonia, donde pidió hablar en español y advirtió no haber escrito nada.

Inspiración

“Gracias a la comunidad LGBTQ por abrazarme, por quererme de la manera que lo hacen y por inspirarme también. Yo siempre he dicho: yo no hago nada esperando un premio, yo todo lo hago porque lo siento y es lo único que he hecho”, expresó el reguetonero.

Con este premio, que también ha sido entregado a Beyoncé, Jennifer López y Britney Spears, GLAAD destacó de Bad Bunny “su arte para hablar poderosamente como un aliado”.