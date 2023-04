La salud de Andrés García se ha visto afectada a causa de la cirrosis que padece tras tener una vida de excesos. Si bien se conoce que el exgalán del cine mexicano está libre de sustancias tóxicas desde hace cinco meses, su esposa Margarita Portillo señaló que el famoso se encuentra cada vez más débil.

En entrevista con Venga la alegría, Portillo explicó que Andrés se encuentra de momento estable pero cada día lo ve más cansado. “Me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado, esto hace que esté muy consciente de su situación y le genera ansiedad, pero está mal”, explicó.

A pesar de que García cuenta con los cuidados necesarios y no ha perdido el apetito, sí disminuyó su peso. “Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”, agregó su esposa.