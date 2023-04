Leonardo DiCaprio es conocido en el mundo entero por ser uno de los actores más importantes de la industria, pero también es famoso por sus escándalos que empezaron en la juventud con “The Pussy Posse” y se fueron multiplicando con los años.

Todo comenzó hace varias décadas atrás en los castings. En esa época Leo DiCaprio, Tobey Maguire y otros actores cuyos nombres no llegaron a ser tan famosos. Los adolescentes comenzaron a hablar, hacer bromas y conocerse mientras hacían fila esperando hacer una audición.

Esta escena comenzó a repetirse y con el tiempo fue creciendo la complicidad y una fuerte amistad que se consolidó con el pasar de los años. Para Leonardo DiCaprio este grupo se volvió un imprescindible en su vida. Sus amigos estuvieron presentes en giras, filmaciones y también en alocadas fiestas.

El grupo de jóvenes estaba formado por los actores Lukas Haas, Harmony Korine, David Blaine, Jay Ferguson, Kevin Connolly, Tobey Maguire y Leonardo Di Caprio. Solo los últimos dos llegarán a la fama. La prensa apodó a la banda de amigos como “Pussy Posse”.

El primer escándalo que llegó a las redacciones fue en los años 90 cuando Leonardo DiCaprio pasó la noche con seis modelos de Victoria’s Secret. A la par, el grupo se iba afianzando y el protagonista de Titanic los llevaba como invitados de honor a todas las galas, presentaciones y fiestas.

En el festejo por el estreno de El hombre de la máscara de hierro hubo otro escándalo. DiCaprio y Jay Fergunson conocieron a Elizabet Berkley y la invitaron a salir, pero ella los rechazó porque estaba en pareja con Roger Wilson. Los jóvenes no aceptaron un no como respuesta y comenzaron a llamarla. Wilson se los cruzó en un restaurante y discutieron. Todo terminó con una pequeña pelea de la que no quedaron registros fotográficos.

Años más tarde, idearon una estrategia para deshacerse de los fotógrafos: arrojarle frutas desde la habitación del hotel, la idea subió unos escalones y llegaron a tirar excremento. Otra de sus diversiones era ir al Sky Bar, esperar a que se llenara de gente y arrojar bombitas de olor. Esto no ponía nadie en peligro, pero sí obligaba a los dueños a desalojar el lugar por lo incómodo de la situación.

El tiempo pasó para todos. Leonardo DiCaprio fue el que alcanzó la cúspide de la fama, en la escala del éxito le siguió Maguire. Lukas Haas actuó en El renacido, Jay Ferguson en Mad Men y Kevin Connolly en Entourage.

En la esfera personal, empezaron a compartir vacaciones, fiestas familiares y a actos escolares. Además, hace unos años decidieron cambiarse el nombre por: “Wolf Pack”, algo que podría traducirse como “los lobos aulladores”.