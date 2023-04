Adiós a Raúl Padilla, promotor del arte

Raúl Padilla murió a los 68 años de edad. Cortesía

Raúl Padilla López, quien fue una figura clave de la cultura en Jalisco, y además de rector de la Universidad de Guadalajara, fue fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara; así como impulsor del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y motor del Centro Cultural Universitario, una obra que aún no se concluye, murió a los 68 años, en su casa y por propia mano, según aseguraron las autoridades de la entidad.

Nacido en Guadalajara, el 3 de mayo de 1954, hijo del abogado y político Raúl Padilla Gutiérrez y la profesora Abigail López, Raúl Padilla López fue uno de los promotores culturales más importantes de Guadalajara y del país. Amigo de gestores culturales, editores, escritores y premios Nobel de Literatura, como Mario Vargas Llosa, José Saramago, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Sergio Ramírez y muchos otros.

En 1987 creó la FIL Guadalajara que es el encuentro librero más importante de habla hispana y plataforma para la promoción de la lectura. En un comunicado, la FIL señaló: “Honraremos su memoria trabajando por la difusión de la literatura como agente de transformación y en la consolidación de un espacio abierto a todas las voces, y para el libre intercambio y debate de las ideas”.

Cientos de escritores, creadores e instituciones culturales lamentaron su muerte. Guillermo del Toro, Sergio Ramírez, Enrique Krauze, Álvaro Vargas Llosa, la UNAM, Inbal, ferias de libros externaron su asombro ante la noticia que fue trending topic.

Sergio Ramírez escribió: “Desolado ante la muerte de Raúl Padilla López, amigo entrañable, creador de la @FILGuadalajara y de múltiples obras de trascendencia cultural que enriquecieron a México y a Hispanoamérica. Perdurarán su vida y su legado”. Del Toro dijo: “La cultura de hoy en Jalisco se expandió con su guía y su fe en ella”.

Las investigaciones

A las 14:30 horas, la Fiscalía de Jalisco informó sobre el suicidio del exrector, ocurrido en su domicilio particular, en la colonia Vallarta. Luego, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, confirmaron la noticia. Su hermano Trinidad Padilla aseguró que no se pediría ninguna investigación extraordinaria sobre el hecho. Hasta el cierre de la edición no se había dado a conocer mayor información sobre la forma en que ocurrieron los hechos y el contenido de la nota póstuma que halló la Fiscalía.