A Shakira ya no le gusta Barcelona

El tiempo de Shakira en Barcelona, llegó a su fin. La cantante le dijo adiós a la ciudad que, por más de una década, fue su hogar y donde pasó tanto los mejores como los peores momentos de su vida.

Desde que se hizo oficial su ruptura con Gerard Piqué y posteriormente el pleito legal que enfrentaron por la custodia de sus dos hijos menores, Milan y Sasha, también salieron a la luz las intenciones de la barranquillera de poner tierra de por medio con su ahora expareja, pues una de sus solicitudes era poder mudarse a Miami con sus hijos, donde empezaría una nueva vida.

Según la prensa española, la intérprete tenía contemplado iniciar el 2023 en su nueva casa, pero los problemas de salud de sus dos padres retrasaron por varios meses sus planes; sin embargo, dice por ahí que no hay fecha que no llegue y la cantante y su familia abandonaron España.

La noticia la dio a conocer la propia artista, quien a través de sus redes sociales publicó una imagen desde el avión en el que viaja en busca de cumplir nuevas metas, eso sí, no pudo evitar ponerse nostálgica y le dedicó unas últimas palabras al lugar del que jamás pensó que se iría. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos; nunca dudes que aquí voy a estar”, escribió.

Más tarde, también compartió un mensaje en el que confirmó su partida: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, agregó.

Por el momento, y de acuerdo con varios medios internacionales, se sabe que los padres de Shakira continúan en Barcelona por cuestiones médicas, pero una vez que se mejoren, se reunirán con ella en Miami.

Aunque ya era algo esperado, nadie imaginó que este sería el último día de la colombiana en tierras españolas. Desde hace varios meses, Shakira estaba preparando su mudanza, pero, de acuerdo con el periodista Jordi Martín, tuvo que acelerarla por motivos relacionados con sus exsuegros.

Según información del periodista Jordi Martín, el padre de Piqué, quien aparece como propietario en las escrituras de la casa que la cantante habitaba, le habría dado de plazo hasta este pasado 1 de abril para salir del lugar, lo que, aparentemente adelantó todo.

“El padre de Piqué ha desahuciado a Shakira, comunicándole que debía abandonar la casa antes del 1 de abril, sabiendo del delicado estado de salud de los padres de Shakira. No le importó y así se lo hizo saber mediante una carta”, aseguró.