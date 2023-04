Guaynaa hizo uso de sus redes sociales para compartir uno de los momentos más íntimos y vulnerables de su vida, los problemas de adicción al alcohol y las drogas en los que estuvo inmerso hasta hace un par de años, cuando recién empezaba a salir con su actual esposa, Lele Pons.

Durante una entrevista que concedió al programa español El Hormiguero, el intérprete confesó que, incluso, estuvo internado en una clínica de rehabilitación para poder salir adelante. Aunque nunca antes había hablado sobre este tema, el puertorriqueño se dijo orgulloso estar libre de toda sustancia.

Además, explicó que uno de los motivos que lo llevaron a querer ser un hombre nuevo fue Lele, pues, aunque apenas se estaban conociendo, no quería perderla. “Supe que si seguía en ese mundo la iba a perder. Gracias a Lele, a mis padres y a mi fuerza de voluntad estoy viviendo mi nueva vida”, confesó.

A la par de sus palabras, el cantante también mandó un mensaje para todas las personas que están viviendo una situación similar, y necesitan de un empujón para salir de ahí; y aunque reconoció que no es un proceso fácil, también aseguro que no es imposible. “La verdad te hace libre, y bueno pues esta es la mía. Hace dos años soy una persona libre de drogas. Espero que este mensaje le sirva de inspiración a los que han perdido la fe, como yo algún día la tenía perdida. No va a ser fácil pero sí se puede”, escribió.