De acuerdo con una encuesta hecha por la revista Newsweek en diciembre del año pasado —hace apenas tres meses—, el 33 % de los encuestados, todos estadounidenses, creen que la popularidad y la influencia de la familia Kardashian en la cultura pop actual ha disminuido notablemente de un tiempo acá, pero ¿a qué se debe?

Los estadounidenses apuntan el dedo hacia su nuevo reality en Hulu. Mientras Keeping up with the Kardashians de E! Entertainment era una propuesta nueva y divertida, los televidentes norteamericanos han opinado que el show en Hulu es repetitivo y aburrido. Aseguran que se siente muy ensayado y que tanto la matriarca, Kris, como sus hijas, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, ya no revelan tanto de sus vidas como en el pasado.

Sin embargo, su popularidad en el resto del mundo, donde no depende del reality show al que solo unos cuantos tienen acceso, también va notablemente a la baja. Fuera de los Estados Unidos, las Kardashian se hicieron populares a través de sus redes sociales más que a través de la televisión, y estas mismas pueden ser hoy la razón de su decreciente audiencia.