Marco Antonio Regil es un comunicador muy habilidoso, que destaca por su capacidad para conectar con la audiencia y transmitir mensajes de manera clara y efectiva.

Son públicos algunos de sus compromisos, como el respeto por los animales (es vegano desde 2008), el medio ambiente y la salud mental y financiera. En contraparte, no se le conocen los de índole amoroso. Él prefiere ser visto por su trabajo, el del showman mexicano por excelencia desde hace 35 años, pero también el conferencista motivacional y el de sostenibilidad.

En entrevista, Regil hace un repaso por su camino que lo aterriza en el programa de concursos Escape perfecto, que estrena este lunes por Azteca Uno.

¿Cómo cuidas tu vida privada, ahora con las redes sociales en su apogeo?

La diferencia es que antes sacaban chismes, ahora yo les doy mis chismes porque yo les cuento todo. En mi podcast y en mis redes sociales comparto todo. Es chistoso porque ahora somos el lugar donde se genera todo. Aparte yo siempre me muestro vulnerable, les muestro todos mis errores y mis defectos, y creo que eso es muy bonito, poder compartirte auténtico como eres y esa es la gran diferencia, que ahora nosotros compartimos nuestra vida privada.

¿Qué tan complicado resulta lidiar con estas preguntas sobre tu vida personal?

Son gajes del oficio, yo no puedo controlar lo que me preguntan o lo que se dice, yo puedo manejar lo que está en mi vida y me enfoco en lo que hago, en lo que digo, y lo que sucede afuera no lo puedo controlar. Sería estéril, tonto, estarme preocupando, eso es justo lo que no debemos de hacer, eso es lo que nos aleja de nuestros sueños, es lo que nos aleja de ganar dinero, de nuestra felicidad, estar pensando en lo que dicen. Mi foco no está ahí.

¿Tu trabajo llena tu vida?

Vivo en el presente, si eso (una pareja y familia) se presenta, bienvenido. Si no se presenta, estoy muy feliz conmigo. La relación más importante y la única que tengo garantizada es la que tengo conmigo por el resto de mi vida. Sí tengo relaciones, amigos, amigas, familia, gente a la que amo, compañeros, pero el amor se presenta de diferentes maneras. Si una relación romántica está en el camino pues que venga y si no, igual de feliz.

¿Dónde te ves dentro de diez años?

Me veo siendo muy feliz, voy a seguir con la educación en persona, en línea, en la tele, así como estoy ahorita, simplemente creciendo cada vez más. Tenemos un proyecto de lanzar nuestra propia escuela en línea, porque ahorita tengo cursos en línea, pero en 2024 vamos a lanzar una escuela que no solo va a tener mis cursos, sino los cursos de otros expertos también y eso es un proyecto para 2024. Me veo haciendo tele, igual dando cursos y talleres en línea y en persona.