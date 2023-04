¿Qué ha pasado con Amanda Bynes?

Amanda Bynes, una de las estrellas más grandes del mundo de la televisión de los 2000, está atravesando un momento complicado; desde hacía años, había sido vinculada con circunstancias en que su salud mental podía estar en juego, pero no fue sino a mediados de marzo cuando un episodio psicótico la hizo caminar desnuda por las calles de Los Ángeles y, aunque todavía no hay fecha para que salga de rehabilitación, fuentes cercanas hablan de qué ocurrirá con ella cuando se reintegre a la vida social.

En pocos días se cumplirán tres semanas desde que se dio a conocer que Amanda, de 37 años, ingresó a un hospital de salud mental pues, si bien sus primeros escándalos datan del 2014, cuando fue detenida por manejar bajo el estímulo de sustancias ilícitas, hasta el 2022 estaba bajo la tutela de su madre Lynn Organ y su padre Ryck Bynes, quienes monitoreaban las actividades que llevaba a cabo, pero al poco tiempo de dar inicio este año, la joven protagonizó un evento que desencajó a quienes lo presenciaron.

La noticia fue dada a conocer por TMZ, medio según el cual la actriz estuvo deambulando a algunas millas de su hogar desde el 15 de marzo como si de una persona en situación de calle se tratara, luego de abandonar su auto a kilómetros de su casa, por lo que solicitó a un automovilista que la ayudara a trasladarse a Beverly Hills pero, al poco tiempo de llegar a su destino, supuestamente volvió a pedirle que la regresa al punto donde la había encontrado en Los Ángeles.

Bynes fue internada en una clínica de rehabilitación —según se reportó— en contra de su voluntad, sin embargo, luego de una semana en el centro, decidió extender su estancia, ya que tanto Lynn como Ryck indicaron que no volverían a hacerse cargo de la tutela de su hija que, en la actualidad, ya es libre de tomar sus propias decisiones médicas.

En este sentido, el medio internacional ha hecho una actualización del estado de Amanda dentro del centro pues, si bien, no sé precisa cómo va evolucionando, lo que se sabe es que la actriz no tiene una fecha concreta para abandonar el hospital, pues así lo ha decidido, ya que no se siente lista para abandonar las instalaciones. Otro de los pormenores, publicados por TMZ, es que el centro donde está internada no obliga a los pacientes a alojarse por un tiempo determinado.

Por ello, aseguró que cuando Bynes abandoné el centro se inscribirá en un programa ambulatorio, lo que quiere decir que seguirá acudiendo a las instalaciones a tratarse, pero sin la necesidad de residir en sus instalaciones, por lo que podrá ir y, más tarde, volver a casa, pues aseguran que está interesada en continuar con un tratamiento que se mejore su salud mental.

El centro donde está internada Amanda asegura que su madre y su padre no han estado presentes para ella en las últimas semanas, a diferencia de lo que informa TMZ que, a través de una fuente cercana, sugiere que la familia de la actriz se ha mantenido al tanto de cualquier cosa que su hija necesite.