Le decían “coneja” a Maya Nazor

Maya Nazor confesó que se sintió insegura por sus dientes, pero no porque estos estuvieran grandes, sino porque estaban chuecos, contó que en redes le hacían burla y le decían que tenía dientes de conejo.

“Mis dientes de arriba me causaban conflicto, mi tamaño jamás me ha molestado, incluso cuando me ponían ‘dientes de conejo’, yo hasta me siento más orgullosa y digo sí, sí, sí, porque yo amo los dientes de conejo, yo quiero ser una conejita, no lo veo ofensivo”, dijo.

Lo que no le gustaban de sus dientes era que estaban chuecos, así que cuando en redes le criticaban eso, no se enojaba porque sabía que era verdad. “De mis dientes chuecos, yo tenía dientes chuecos, yo sé que están chuecos y pues ni modo, me comentaban ‘que tus dientes chuecos’, y pues sí”, recordó.

Aunque Maya aparece muy segura en las fotos que comparte en sus redes, dijo que buscaba la pose que más le favoreciera antes de arreglarse los dientes hace unos años. Actualmente, se siente feliz y segura con su sonrisa tras someterse a un tratamiento en el que le pulieron los dientes.