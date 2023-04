La fama del niño prodigio de Hollywood se esfumó pronto en la carrera de Haley Joel Osment quien, al igual que otros actores infantiles, no ha tenido una carrera muy exitosa en su vida adulta; sin embargo, sus personajes son sin lugar a dudas de los más recordados de la pantalla grande.

Haley Joel Osment nació en California, Estados Unidos, el 10 de abril de 1988. Debutó a los cuatro años en un comercial de una cadena de pizzas y gracias a su naturalidad participó como el hijo de Forrest Gump en la cinta homónima protagonizada por Tom Hanks.

En 1999 llegó el papel de su corta vida al interpretar a Cole Sear en la película The sixth sense, estelarizada por Bruce Willis y con la que recibió una nominación al Óscar en la categoría de mejor actor de reparto; sin embargo, el premio le fue concedido a Michael Caine. A pesar de ello entró a la historia como el histrión más joven en recibir una nominación.

Su frase “veo gente muerta” es una de las más recordadas y parodiadas del cine mundial, tal y como se muestra en la serie de Amazon Prime The Boys, donde Osment tuvo una pequeña participación como un súper hombre que vive de la fama del pasado, tal y como le ha sucedido al estadounidense.

Tras el éxito de The sixth sense llegó Steven Spielberg a su vida y protagonizó A.I. Artificial Intelligence, una versión moderna de Pinocho en donde un robot-niño “sueña” con ser un niño de verdad y gozar de los privilegios de tener el amor incondicional de una madre.

La cinta fue revolucionaria y conmovedora en su momento y le ganó aún más fama al joven, que parecía abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo hollywoodense, pero comenzó a crecer y con los años pasó también su encanto, fenómeno que ya habían sufrido otras estrellas como Macaulay Culkin.

Retiro

Con 35 años de vida, Haley Joel Osment no está retirado, pero no ha participado en otro gran proyecto en donde ponga a prueba que no solo se trató de un niño prodigio, sino que en realidad se trata de un actor que aún puede demostrar que hay segundas oportunidades en la vida.