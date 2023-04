A pesar de los beneficios que implica trabajar dentro de la farándula, actualmente existen varios famosos que han preferido darse una pausa con su trabajo actoral y alejarse de las cámaras un poco para dedicarse a otro tipo de trabajos que complementen su vida.

Algunas de estas personalidades, como Jessica Alba, lo hicieron para no descuidar su maternidad. La actriz rechazó varios roles protagónicos en películas y poco a poco fue dejando de ir a los eventos públicos; aunque al poco tiempo de este retiro lanzó al mercado su empresa de cosméticos y productos de limpieza llamado The Honest Company.

Pero Alba no es la única estrella que ha hecho un gran cambió en su vida. La actriz estadounidense Cameron Díaz, quien tiene una amplia trayectoria en Hollywood, ya lleva nueve años alejada de los reflectores, su más reciente trabajo fue la película The other woman del año 2014, a partir de ahí dejó de actuar, aunque el anuncio de que ya no actuaría lo hizo en el 2017.

“No podía imaginarme, siendo madre ahora, en donde estoy como madre con mi hijo en su primer año, tener que estar en un set de filmación que lleva 14 horas o 16 horas de mi día lejos de mi hija, simplemente no podría. No sería la madre que soy ahora si hubiera escogido hacer eso en cualquier otro momento de mi vida”, afirmó durante una entrevista a una estación de radio.

Hoy en día, la manera que tiene para generar ingresos es gracias a su marca de vino, cuyas ventas le permite tener un bienestar en su vida y lo considera gratificante. Otro caso similar es el de Eva Mendes, quien dejó de actuar después de la película Lost River, del 2014, que dirigió Ryan Gosling, su pareja, con quien tiene dos hijas: Esmeralda y Amada.

Ella prefirió abandonar los estudios de grabación para enfocarse más a su familia, aunque en alguna entrevista mencionó que no descartaría volver a regresar a trabajar en la actuación, siempre y cuando el proyecto le guste. Mendes, igual que las otras artistas mencionadas, también es empresaria y tiene su propia marca de esponjas llamada Skura Style.

Aunque el actor Daniel Day-Lewis ya alcanzó la cima del éxito al ganar tres veces el premio Óscar, en el 2018 dio a conocer a todo el mundo que se retiraría de la actuación, para enfocarse en otra cosa.

Este actor de la cinta Lincoln decidió trabajar en la carpintería en Inglaterra, luego de que filmó la cinta El hilo fantasma con el que obtuvo la nominación al premio de la academia como mejor actor; sin embargo, llegó a comentar que ni siquiera vio la película.