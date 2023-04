El fallecimiento de Julián Figueroa, producto de la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian, provocó gran impacto en el mundo del espectáculo debido a la edad del también artista, pues murió a los 27 años. Tras esto, algunas celebridades despidieron al joven en redes sociales, entre ellas la cantante Ángela Aguilar, quien le dedicó una emotiva canción.

Los primeros reportes de la muerte del famoso surgieron la noche del domingo pasado, sin embargo, unas horas más tarde Maribel confirmó la noticia con un comunicado en su Instagram. De acuerdo con algunos medios de circulación nacional, los dos hijos de Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela mantenían una buena relación con el ahora fallecido.

Ante ello, la intérprete de “La llorona” compartió una historia, en la misma red, en donde se le observa tocando el piano mientras le canta una canción que escribió Joan Sebastian. “Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera lo que yo siento por ti. Y eso no es fácil, Julián, aunque escribí mil canciones. Lo más bello del amor, Julián, se lleva en nuestros corazones. Y este vals es para ti”, se escucha en la canción.

El clip está grabado en blanco y negro con la leyenda: “Descansa en paz, Julián”.

La otra cara de la moneda

El influencer Fofo Márquez causó polémica en redes sociales, luego de asegurar que no se quiere hacer público la causa del fallecimiento de Julián Figueroa, pues dijo que “él era adicto”.

Además, asegura que conoció al hijo de la Miss Universo en sus inicios como creador de contenido. “Él iba saliendo de Oceánica, de recuperación. Él era adicto a… Ya saben, no se puede decir en Tiktok”, dijo Márquez.

También cuestionó que no se quiera hacer pública la causa del fallecimiento de Figueroa. “Veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció y está bien, se respeta, pero yo creo que ha de haber sido por eso que falleció… En lo que yo había quedado es que él se había recuperado, pero, pues, yo creo que no, yo creo que recayó”, añadió.

Finalmente, aconsejó a los usuarios a no caer en vicios. “Tengan cuidado las nuevas generaciones, no caigan en vicios, porque son delicados, cada vez hacen más daño”, expresó.