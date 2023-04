Bellakath, la intérprete de “Gatita”, desató la furia en Twitter al lanzarse contra aquellas personas que buscan cantar como ella; sin embargo, sus críticos le señalaron que ni canta y su éxito solo es efímero.

“Las morras que intentan cantar como yo suenan como si les estuvieran picando el ano y mal. No me disculpo porque bien que quieren mi ‘flow’, pero se quedan con las ganas”, externó la influencer en su cuenta de Twitter.

Ante la aseveración, sus detractores no dudaron en hacerle notar su falta de talento, además de que no la bajaron de soberbia. “Ay, pobre, te dejó bien arriba la de ‘Gatita’, pero no te preocupes, bebé, poco a poco te pondrán en tu lugar”. “Es una vil naca con tantita fama, por eso pongan atención a qué escorias hacen famosas”. “Quién quiere cantar como tú. Nadie”. “Desde que todo el mundo olvidó a ‘Gatita’ ni quien te pele, ya relájate un poquito”, fueron algunos de los mensajes.

Ante las críticas, Bellakath, quien comenzó su carrera en el programa Enamorándonos y alcanzó el éxito en 2022, respondió: “Yo no me dejo de nadie y a soportar”.