Hace 11 años el mundo del espectáculo se conmocionó por la repentina y trágica muerte de Jenni Rivera, la llamada “diva de la banda”, quien perdió la vida luego de que el avión en el que viajaba se desplomó cerca de Monterrey.

En ese terrible accidente, además de la cantante, fallecieron otras seis personas: Arturo Rivera Ruiz, Mario Macías Pacheco, Jacob Yebale Aguilar y Jorge Armando Sánchez Vázquez, parte del equipo de trabajo de Rivera y los dos pilotos a cargo del vuelo. Sin embargo, lo que nadie sabía es que por poco pudo haber cobrado la vida de otro famoso artista.

Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, reveló que estuvo a punto de ser otro de los pasajeros de ese avión, y es que la propia Jenni lo invitó a viajar con ella y participar en el concierto que ofrecería en aquella ciudad del norte.

Cuevas, quien ahora es “coach” de La Voz Chile, explicó conoció a la fallecida artista cuando ambos formaron parte de la versión mexicana del mismo reality show en el que ahora trabaja, fue entonces cuando le hizo la propuesta. “Me invitó para que fuera con ella a cantar una canción en ese show y yo lamentablemente no podía”, dijo Beto durante una de las emisiones del programa.

De haber subido a esa aeronave, el destino del chileno habría sido el mismo que el de la intérprete de “La gran señora”, por lo que aseguró que una fuerza divina lo protege: “No fui, si hubiese ido... Tengo un samurái que me protege”, agregó.

La mañana del 9 de diciembre de 2012 se informaba que el avión en el que viajaba la famosa y su equipo se había estrellado en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, Nuevo León, y que no había sobrevivientes. La cantante se dirigía a Monterrey, donde ofrecería un show. Lamentablemente, nunca llegó.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que debido al alto grado de destrucción del avión, no era posible determinar de manera la causa del accidente; sin embargo, sí aseguraron que la tragedia fue producto de una secuencia de hechos: se trató de una aeronave con más de 43 años de antigüedad operada por pilotos en los extremos de la curva de la vida, uno de 78 y otro de 21 años de edad, además, el operador del avión no cumplió la normatividad, aunado a que no se ajustó a los procedimientos en la expedición de la licencia.