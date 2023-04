En los últimos años, la presencia femenina en los rubros cinematográficos de guión y producción creció en más del 50 %. Según el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), entre 2018 y 2021 el número de escritoras en la industria mexicana aumentó de 53 a 87, mientras que el de geneadoras de proyectos fílmicos creció de 88 a 111. Martha Higareda, quien en 2002 saltó mediáticamente al protagonizar la película Amarte duele, es de las que ha ido aplanando ese camino que va siendo cada vez más positivo.

Contra todo pronóstico, decidió emprender sus proyectos en 2010, cuando escribió y produjo la optimista Te presento a Laura. Le siguió Cásese quien pueda (2014), que reprodujo la misma fórmula detrás de cámaras, para luego adaptar 3 idiotas (2017) y crear Tod@s caen (2019).

“Las películas que he escrito tienen mucho personaje femenino; como artistas y creadoras debemos ir viendo eso; siempre ha habido historias femeninas, pero ahora hay más”, reconoce.

Radicada en EU, Martha, de 39 años, contó en su momento que precisamente dar ese paso hace una década le costó trabajo. Había un riesgo dejar lo logrado en México, donde era ya era muy solicitada.

En aquel momento, explica, en la industria estadounidense no se estaban escribiendo tantos personajes latinos. “Me encontraba en ese limbo donde no podía interpretar personajes de 30 por verme chavita, pero tampoco hacer papeles más chicos. Eso me forzó a crear mis propios personajes”, recuerda.

Fue cuando comenzó a verse a sí misma como escritora y generadora de sus propias historias, lo que ha ido engrosando las cifras de presencia femenina. El esfuerzo rindió frutos: 10 millones 500 mil espectadores en salas con cuatro de sus películas en las que, además de actriz, es escritora y productora.

“Siempre, para llegar a un balance, el péndulo se va de un lado a otro y, ahora, siento que está empezando a haber más oportunidades para todas”, dice.

Se “fuga” con amigas

Con todo y proyectos exitosos en salas, su nombre no es garantía de recibir apoyos. Su nuevo filme, Fuga de reinas, por ejemplo, fue rechazado por el Eficine, que da el beneficio de que empresas destinen parte de su ISR a la financiación de películas. Fue cuando entró Netflix, que no hizo cambios al guión.

La cinta, que estrena este viernes, es una comedia en la cual cuatro mujeres emprenden un viaje, con persecuciones y balaceras incluidas, para encontrarse a sí mismas, luego de haberse invisibilizado ante la pareja o por el trabajo. “Hay varias películas similares donde los protagonistas son hombres y les pasan cosas loquísimas pero entonces, ¿por qué no una donde las protagonistas sean mujeres y también les pasen cosas?”, dice.

Además, asegura que en esta ocasión sus personajes tienen más fondo, pues se ha interesado en la psicología. “Reconocer los diferentes tipos de personalidades es hermoso, me ha ayudado a plasmar personajes con más capas, algo que quizá no hacía con ‘Te presento a Laura’”, asegura.