Además del reto físico que supuso interpretar a una clavadista en la cinta La caída, Karla Souza confesó que ahora vive otro calvario: las amenazas.

Durante una charla en el podcast de Roberto Hernández, la actriz contó su experiencia al encarnar a una clavadista mexicana que reveló haber sido abusada sexualmente por su entrenador. “Te metes con una red de pederastas en este país que es de miedo. Te cagas si yo te contara”, dijo en la plática.

Aunque no quiso revelar nombres, aseveró que una persona de la Federación Mexicana de Natación amenazó con demandarla. También contó que estuvo en comunicación con la atleta que no quiso participar en la cinta. “Este cuate me está amenazando que nos va a demandar. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado. Esta persona seguía en una posición de poder impresionante”, apuntó Karla.