Casi cualquier persona que reside en la República mexicana conoce o, por lo menos, ha escuchado la grabación del “Fierro viejo”. Lo que comenzó con una grabación para buscar mayores ingresos a través de la compra de aparatos electrónicos y metales, le dio la fama a María del Mar Terrón, la mujer detrás del famoso audio.

Pero la voz de María no solo es conocida por los mexicanos, sino que incluso traspasó fronteras. En el 2016 el prestigioso medio The New York Times publicó un artículo sobre ella titulado “¿Quién es esa voz que pide chatarra en México? Una niña de 10 años”.

En este, describen cómo la voz de una niña logró ser conocida a nivel nacional e internacional, ya que no solo se usa el audio en México, sino que también en algunos lugares de América Latina. A través de la plataforma de videos cortos, la actriz y cantante mexicana Paulina Goto publicó un video que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Lo que hizo a través de Tiktok le gustó a cerca de dos millones de personas. No es para menos, pues sin darse cuenta, o tal vez sí, le daría un nuevo sentido a las frases del “Fierro viejo”. Transformó el audio que ha circulado por más de 20 años en las calles de la ciudad, así como en diferentes estados y municipios. Es así que las frases: “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan”, se tornó un tanto “fresa”.

La también modelo y compositora repitió la característica frase; pero con otro tono. El video subido a su cuenta oficial con más de seis millones de seguidores @paulinagoto, alcanzó los 18 millones de reproducciones cinco días después de ser publicado.