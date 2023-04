La influencer Yeri Mua reveló en redes sociales que detuvieron a su novio Naim Darrechi y a un amigo mientras se encontraban fumando marihuana en un terreno baldío. Por medio de un live en Facebook, la “Bratz jarocha” narró cómo fue que su novio y un amigo fueron detenidos por un militar.

“Se fueron a fumar al terreno baldío. Llega el militar. Naim y el militar no sé qué hablaron. Entonces, cuando me di cuenta que estaban teniendo un problema allá fue que me avisaron y me dijeron ‘oye, tu novio y tu amigo están allá y los paró la policía’”, relató.

Aunado a esto, la veracruzana detalló que se estresó mucho y entró en tensión, pues pensó que se los iban a llevar a la cárcel. “Me estresé y entré en tensión, llego con los policías, me puse a querer solucionar las cosas… Yo me imaginé lo peor, entonces sí me asusté. Traté de calmar la situación, pero como que él (Naim) y yo empezamos como que a discutir, porque no quería que yo me involucrara en esa situación”, asegura.

También señaló que le impusieron una multa a su novio, pero no por posesión de marihuana. “En realidad no los multaron por posesión de marihuana. Aquí tenemos la multa, el costo de la multa y la causa, que no fue por posesión de marihuana. En ningún momento se lo llevaron al calabozo por posesión de marihuana, porque ya se habían acabado el porro, ya no había pruebas”, detalló.

Además, explicó que la multa fue por alteración al orden público. “Es mi pareja, es mi mejor amigo Diego. Yo no sabía que no se los iban a llevar a la cárcel, pero como él y yo empezamos a gritar, el policía se molestó y dijo ‘me los voy a llevar por alterar el orden público’”, contó.