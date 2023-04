La actriz Karla Souza fue criticada en redes sociales, luego de manifestar en una entrevista que las “mujeres que somos de color” deberían ganar igual que la “gente blanca”. Por medio de Twitter, se compartió un fragmento de la entrevista de la actriz en el podcast del “youtuber” Roberto Martínez, donde reveló lo que tuvo que pasar para que le igualaran el sueldo en Hollywood.

“Yo llegué (a Los Ángeles) hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: ‘por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, sólo puedes hacer esto”, detalló.

Aunado a ello, declaró que, tras cuatro años, la serie comenzó a ser un éxito; sin embargo, siguió recibiendo la misma paga. De igual manera, la actriz expuso que se dio cuenta que les estaban pagando más a los actores blancos “que a mí y a una chica afroamericana”. “Me quejaba todos los días de una manera positiva, dándoles sugerencias”, señaló.

Finalmente, Souza explicó que fue con una de las personas más importantes de la serie y le aclaró su malestar. “Yo le dije ‘deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca’… A las dos semanas nos subieron el sueldo”, sentenció.

Usuarios tunden a Karla

Ante los comentarios de la actriz mexicana, los internautas se mostraron molestos y lo manifestaron en la red social. “Karla no tiene acento marcado y no luce ‘típicamente’ como de Latam”. “La clasificación que se hace en USA no va por color va por etnia”. “Yo no le creo nada a esta mujer”. “Una cosa es ser minoría (latina) y otra ser persona de color; es evidente que vuelven a victimizarse”. “Qué difícil era decir ‘me pagaban menos por ser mexicana’”, son algunas reacciones de usuarios.