Andrea Meza ganó el concurso Miss Universo y desde ese momento se convirtió en una verdadera celebridad. Si bien tuvo un reinado muy corto y no pudo realizar todas las actividades que debía por las restricciones, es una de las ganadoras que más aprovechó la visibilidad del certamen de belleza.

Así lo viene demostrando al frente de Telemundo y con mucho talento y carisma, la conductora se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, es toda una influencer porque comparte outfits muy versátiles que remarcan su buen gusto para vestirse.

Pero una de las cosas que más deslumbra a sus seguidores y también a la prensa es saber si Andrea Meza tendrá hijos, ya que está en pareja con Ryan Antonio y están muy enamorados. La pareja es muy sólida pero aún no se habla de formar una familia ni de una fecha de boda, pero una aclaración de la presentadora generó polémica.

La conductora de 28 años se refirió a la maternidad, algo que le consultan con frecuencia y que sigue siendo un mandato social muy fuerte. “A mí no me gustan los niños” dijo Andrea Meza, sin rodeos, y así blanqueó que no se ve cumpliendo el rol de madre porque considera que no tiene las habilidades necesarias para hacerlo. “Yo no me veo cuidando a un niño, entonces, para qué voy a tener un niño que si luego voy a estar infeliz por estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”.

La charla abordó la fuerte presión social que sigue habiendo sobre las mujeres por la maternidad. Sin embargo, la ex-Miss Universo dejó claro que es una decisión muy personal y que debe ser respetada para evitar frustraciones familiares que puedan surgir con posterioridad.