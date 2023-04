Sustentabilidad, el eje de Noche de las Ideas

La Noche de las Ideas será el 20 de abril, en la Casa de Francia (Havre 15, Juárez). La entrada es libre. Cortesía

La edición 2023 de la Noche de las Ideas en México tendrá como ejes la sustentabilidad y el medio ambiente, temas que, en palabras de Guillaume Boccara, agregado de cooperación universitaria y científica del IFAL-Embajada de Francia en México, están en las agendas de los Estados desde hace un par de décadas.

Este foro de reflexión y encuentro cultural-científico es un “evento performático en el que la gente vuelve a aprender a comunicar y discrepar”, y que es organizado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés de América Latina (IFAL), junto al Instituto Francés de París, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la escuela de hostelería y turismo Vatel.

“El valor agregado es que el trabajo de los últimos 10 años sobre el crecimiento, poscrecimiento y decrecimiento tiene una base científica más sólida que en los años 70, cuando se empezó a hablar de los límites de dicho crecimiento. Ahora podemos medir sus efectos globales y la pérdida de biodiversidad”, indicó.

Una reflexión que, explica, no es unilateral, sino que parte de miradas multidisciplinarias. “Vamos a mezclar los puntos de vista” de los invitados: el músico Rubén Albarrán, las periodistas Carmen Aristegui y Karla Iberia Sánchez, y el biólogo Antonio Lazcano, del lado de México; la socióloga Guénola Capron, el artista Esteban Feune de Colombi y la ensayista Irene Grenet, del lado de Francia, entre otros.

En la Noche de las Ideas el flujo de conocimiento no va de arriba abajo. El público podrá tomar la palabra y opinar desde su experiencia en la Noche de Pie (21:30 horas). “Es el ida y vuelta entre una mirada universitaria, científica y especializada, y la aportación del público”, añadió Boccara.

Es importante considerar, subraya, la distancia hacia la mirada sociológica tradicional. “Me refiero a lo que los antropólogos llaman lo no humano: el medio ambiente que no es algo exterior y al que estamos conectados. Carlos Galindo, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, me dijo ‘el ser humano tiene mucho en común con una lechuga’. No es una metáfora, es algo real a nivel genético’”, destacó.