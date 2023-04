Después de cuatro años de ausencia en la televisión, en los que se dedicó a viajar y generar contenido para su canal de viajes, Rossana Nájera vuelve a la pantalla chica.

La actriz sorprendió al reaparecer en el melodrama Eternamente amándonos, en un regreso que tiene que ver por su amor a la actuación, así como por los problemas económicos que le trajo viajar sin descanso por el mundo.

“Me fui, la verdad, queriendo hacer algo diferente como mi canal de viajes, que me gusta, amo viajar, (aunque) me di cuenta en el camino que viajar me encanta, pero mi pasión en cuanto a profesión es actuar, entonces para viajar uno se puede hacer unas vacaciones”, dijo Nájera en un canal de Youtube.

“Soy buena para ahorrar, pero sí, es que los viajes salen bastante caros. Aunque viajo barato, sé viajar muy bien, busco muy buenas ofertas, pero aun así viajé muchísimo, entonces ya es hora de volver a producir para poder viajar, pero ahora de vacación”, agregó.

También aclaró que mantenerse alejada del medio le confirmó que su vocación es estar frente a las cámaras y quiere continuar haciéndolo. “Nadie me va a quitar los viajes y justo ya nadie me va a quitar el entender que lo que amo es actuar y quiero estar haciéndolo”, señala.

Rossana es consciente de que haberse ausentado podría significar un grave obstáculo en su carrera e, incluso, tuvo miedo de ya no ser llamada.