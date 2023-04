Es noche de viento fresco y cargada de nubes sobre el Hollywood Forever Cementery y la boca de Bill Hader, actor, escritor y director de Barry, está tan sellada como las tumbas que lo rodean, muchas de leyendas que forjaron esta ciudad.

Aunque Hader no quiere hablar sobre los secretos que encierran la cuarta y última temporada, la serie distribuida por HBO Max tendrá en sus últimos ocho episodios sus momentos más dramáticos al tener a su estrella tras las rejas, después de descubiertos sus crímenes y ser encarcelado por su propio profesor de actuación.

La calidad de Barry, que la ha llevado a que sus tres temporadas sea nominada al Emmy a la mejor serie de comedia, no ha pasado desapercibida en Hollywood. El mismo director ganador del Óscar Guillermo del Toro publicó en Twitter el año pasado elogios sobre la narrativa y manejo de escena del también comediante como realizador: “Siempre he admirado a Billy Hader como actor, pero ahora pienso en él más como director”.

Entrevistado en la alfombra roja en pleno panteón hacia la proyección al aire libre para decirle adiós a su Barry Berkman, Hader, de 44 años, reveló su sentir y una sorpresa.

Del Toro es un director que te admira mucho y en el episodio dos hay un momento en que un personaje entrega una carta con la firma de “Toro”. ¿Lo hiciste en su honor?

Sí, y no solamente eso, lo invité a que asumiera un personaje para el episodio tres. Es alguien muy chistoso, incluso trajo su propio bastón para su personaje. No quiero revelarte mucho, pero, él es el mejor.

Tuviste la visión de invitar a Henry Winkler. ¿Cómo describes trabajar con él?

Henry es un tipo maravilloso, muy buena persona y cariñoso. Él cuenta grandes historias y ha sido como una figura paterna para todos nosotros.

Al voltear a tus tiempos de celebridad como comediante en Saturday Night Live (SNL) hasta crear tu propia serie, ¿cuál es tu sentir esta noche?

Es una locura pensar sobre esta trayectoria de haber iniciado en SNL y luego estar haciendo Barry, es muy extraño. Se siente como otra vida, como si habláramos de otra persona.

Ha pasado ya un tiempo; pero si no hubiera estado en SNL, nunca hubiera podido haber hecho Barry. Me siento bien. Estoy triste de tener que decir adiós a todos los que hicimos Barry. Todo lo que he hecho de manera creativa en mi vida me ha llevado a esta noche de premier.