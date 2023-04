Chumel Torres fue de los pocos que evaluó como “horrible” la actuación de Bad Bunny en Coachella, luego de que se presentara en el primer fin de semana del festival, pero más que señalar el desempeño del puertorriqueño, el comediante cuestionó a los críticos musicales que aplaudieron el concierto del cantante urbano y que dejaron pasar desapercibidos los problemas técnicos que mermaron la calidad de su show y, en cambio, reconoció el buen espectáculo que ofrecieron artistas como Black Pink y Rosalía.

Mientras que medios internacionales como Daily Mail ha calificado el recital del “Conejo Malo” como “histórico”, pues se convirtió en el primer artista latinoamericano y de habla hispana en encabezar el festival, pues no hay que olvidar que en 2019 también participó, pero no como uno de los invitados más esperados, en México hubo alguien que no se sintió tan convencido ni satisfecho del show de Benito Antonio Martínez Ocaso, nombre de pila del puertorriqueño; nos referimos a Chumel Torres.

Fue hace unos días cuando el comunicador recurrió a su cuenta de Twitter para exponer su opinión, pero no solo en relación de la presentación de Bad Bunny, sino que también cuestionó el show que el boricua compartió a lado de Post Malone, pues fueron víctimas de múltiples dificultades técnicas. “¿Qué pedo la prensa musical minimizando lo que pasó en Coachella? Bad Bunny y Post Malone fracasaron horrible (y todos lo vimos)”, expuso Torres. “Black Pink y la Rosalía fueron las campeonas de este festival, se dice y no pasa nada”.

En Twitter, diferentes asistentes expusieron su decepción, pues era mucha la expectación de que Bad Bunny y Post Malone se reunieran en el escenario para unir sus talentos, sin embargo, en el momento que se disponían a interpretar una versión de “La canción”, ocurrió un corte de sonido que apenas dejó escuchar algunos acordes de la guitarra de Malone, mientras que la voz del boricua se percibió casi inaudible.

Ante esas fallas, los famosos músicos no se quedaron con las ganas y subieron a sus redes sociales una versión acústica del tema que presentarían frente a las y los miles que se dieron cita en Indio, California.