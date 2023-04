A sus 61 años, los estragos del mal de Parkinson hacen que el cuerpo de Michael J. Fox se mueva constantemente y sus palabras se escuchen barridas. Pero mientras charla sobre su próximo documental, esto pasa a segundo término: es un hombre bromista y sonriente, que relata viejas vivencias.

El actor es recordado por interpretar a Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro, pero también por su lucha por encontrar una cura para el Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 1991, cuando tenía 29 años.

Para contar su vida en el documental Still: a Michael J. Fox movie, nadie, ni él ni el director Davis Guggenheim, querían plasmar un sentimiento de lástima en su historia. “Michael es totalmente un libro abierto y en el documental nada quedó fuera de la mesa, pero lo que dijo que era importante es que no hubiera violencia, no creo que haya violencia en esta película”, detalla Guggenheim