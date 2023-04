En 1985, cuando Luis Miguel cumplió 15 años, tuvo que soplar las velitas de su pastel en Siempre en domingo, conducido por Raúl Velasco. Además, Luismi cantó con mariachi y enloqueció a sus fans quienes querían tocar al cantante y estar cerca de él, la euforia era total.

Dos años después, en 1987, el “Sol” actuó con una de las estrellas infantiles de la época, con Lucerito, con quien filmó en Acapulco la cinta Fiebre de amor, película dirigida por René Cardona Jr., fue tal el éxito que duró nueve meses en las carteleras de todos los cines de la república mexicana.

Las versiones de un posible romance sonaron con fuerza en ese entonces; sin embargo, ambas figuras siempre han dejado claro que solo hubo amistad entre ellos. En los 80, Luis Miguel respondió al asedio de la prensa que quería saber qué pasaba con Lucero, El Universal reportó lo sucedido.

“Una fan de Luis Miguel que trabaja en la tienda Duty Free del aeropuerto preguntó espontáneamente al ídolo si en realidad amaba a Lucerito- recordando la película que filmó y que se exhibió recientemente ‘Fiebre de amor’, a lo que contestó el artista: ‘La quiero mucho, pero como amiga, no hay nada entre ella y yo’”, señalaron.

Lucero lo recuerda con cariño

Para Lucero, trabajar con Luis Miguel fue una experiencia divertida porque ambos eran unos niños, así lo recordó en el podcast Aquí Lucero, mi historia con voz propia. “Fue la primera vez que Luis Miguel y yo nos reuníamos en una película y fue para mí súper divertido, primero porque teníamos la misma edad; la pasamos muy bien en Acapulco, que ahí fue la filmación de la película, estuvimos más de un mes ahí”, recordó.

Un rescate ocurrió durante la filmación, y ese es uno de los momentos que Lucero atesora en su memoria y que compartió con emoción. “Una tarde, regresando de filmar, hubo un corto circuito en la casa y se prendió un poquito de fuego por una chispa, pero no pasó a más, no fue un incendio ni le sucedió nada a la casa... Pero yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y estaba yo descalza y había que irse a otra zona de la casa y Luis Miguel me cargó, ¡me cargó en sus brazos, chicas!”, dijo entusiasmada.

La cantante mencionó que en esos tiempos, los jóvenes de 14 años realmente eran inocentes, por lo que la manera de pasarla era así, inocente. “Pero estábamos muy chiquitos y la pasábamos muy bien de una manera muy inocente y lo digo realmente, no porque yo quiera guardar apariencias; yo pienso que los niños de 14 años en aquella época éramos muy ingenuos y nos divertíamos de maneras muy sanas”, agregó.

Lucero contó el miedo que le daba lanzarse al mar en la noche, durante una de las escenas y la impresión que le causó generar tantos fans a partir del éxito de esta cinta en los años 80.