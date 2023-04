El actor mexicano David Ostrosky, de 61 años, abandonó su participación en la telenovela de Televisa Vencer la ausencia tras ser diagnosticado con un tumor en el brazo. Se sabe que estaba en tratamiento, pero, al no responder, le habrían amputado la extremidad. Aunque se encontraba trabajando en el melodrama, los fuertes dolores le impidieron asistir a las grabaciones hace algunos meses.

Aunque se desconocen detalles del estado de salud actual del actor, hace cinco meses habló abiertamente sobre su enfermedad y cómo lo estaba afectando laboralmente; se dijo agradecido porque el tumor era benigno.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo ‘el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en entrevista con Televisa.

El fuerte dolor de Ostrosky

En aquella charla, el actor contó que se iba a someter a quimioterapia, para después comenzar con el proceso de inmunoterapia. Recordó que nunca había faltado a trabajar, hasta el día en el que el dolor no le permitió acudir al llamado. “Un día ya no podía moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije ‘no puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado’”, relató.

En redes sociales, sus seguidores le han deseado pronta recuperación y le han confesado lo mucho que se le extraña en la pantalla. “Pronta recuperación, David, es una lástima que no pudo continuar con su gran personaje de Homero en ‘Vencer la ausencia’. Deseo esté mejor de salud, se le extraña muchísimo, y más en estos últimos capítulos dónde ya Rayito supo que usted es su papá. Deseo esté recuperado”, se lee entre los comentarios.

David Ostrosky, que ha actuado en al menos 40 telenovelas, como Rosa salvaje, María la del Barrio y Porque el amor manda, es hijo de padre ruso y madre polaca.