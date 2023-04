Dicen por ahí que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y tal como lo advirtió hace unos días, el 19 de abril, en su cumpleaños número 53, Luis Miguel hizo un importante anuncio sobre la gira que emprenderá este 2023.

De acuerdo con un video que publicó en sus redes sociales, el intérprete de “La incondicional” arrancará con su tour internacional el próximo mes de agosto en Buenos Aires, Argentina, donde ofrecerá tres conciertos. También llegará a otros países como Chile, Estados Unidos y por supuesto México.

Mientras que en el extranjero ofrecerá más de 20 shows, para tierras aztecas reservó las últimas fechas de su agenda y será a finales de año, específicamente en noviembre cuando el público mexicano pueda volver a ver brillar al “Sol”.