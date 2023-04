Gracias a la vida por permitirme escribir

La escritora recibió la Medalla Belisario Domínguez. Cortesía

Nada ha sido imposible para Elena Poniatowska en sus casi 91 años de vida. Nada nunca le ha sido ajeno, mucho menos las causas de los olvidados y los pobres, de los protagonistas del arte y la cultura, de la ciencia y la medicina, de las luchas sociales, los movimientos estudiantiles y sindicales.

Por eso, aunque decepcionó, dijo, a aquellos que esperaban un discurso político, al ser investida con la Medalla Belisario Domínguez 2022, la escritora y periodista dedicó sus palabras solamente a agradecer. “Gracias a México, el país de mi abuela Elena Iturbe de Amor, y el de mi madre, Paula Amor, el de Guillermo Haro, el de nuestros nietos... Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso”, afirmó la escritora durante la sesión solemne realizada en la Vieja Casona de Xicoténcatl, del Senado de la República.

Con el mismo huipil con el que recibió el Premio Cervantes de Literatura en 2014, bordado por las manos de mujeres juchitecas en un satinado rojo brillante con amarillo intenso, la escritora Elena Poniatowska recibió este miércoles —justo un mes antes de celebrar su cumpleaños 91—, la Medalla Belisario Domínguez 2022, y aunque no quiso dar un discurso político, inició su intervención con un mensaje político: “Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no solo lo queremos, lo admiramos”.

Los pleitos políticos marcaron la ceremonia, así como la inscripción de su nombre en letras de oro en el Muro de Honor de la Medalla Belisario Domínguez, e incluso la guardia de honor que encabezó la autora de La noche de Tlatelolco junto a casi 30 políticos ante el monumento al llamado “mártir de la democracia”, donde Elena se mantuvo tomada del brazo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En el evento destacó las ausencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, pero la ceremonia también estuvo manchada por un sorpresivo discurso en favor de la militarización del país por parte de la senadora Sasil de León, quien criticó el fallo de la Corte en contra la misma. “Aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión, porque quedaron a la deriva 130 mil elementos”, dijo ante un Adán Augusto López complacido con el discurso; no así el ministro Alberto Pérez, Norma Piña y Poniatowska, sorprendida y preguntando al titular de Gobernación lo que ocurría. El uso de la tribuna trajo una rechifla para la senadora, quien bajó entre gritos de “fuera, fuera, fuera”.