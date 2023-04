¿Quién acompañó a Galilea a firmar?

Galilea Montijo intentó todo para salvar su matrimonio de más de una década que tenía con el político Fernando Reina, sin embargo, llegó un momento en que dice, sus caminos ya no se empataban y solo se veían como padres de Mateo.

La conductora, que a inicios de marzo dio a conocer que estaba separada de Fernando, y que ya estaban en el proceso de divorcio, compartió con sus compañeras de Netas divinas lo difícil que ha sido este proceso.

“¿Qué pasa en estos cambios que uno va para la derecha y otro va para la izquierda?. Ahí es cuando debes tomar la decisión, como individuos”, expresó conmovida, entre lágrimas, y aunque admitió que está asimilando esa pérdida, aseguró que no la ve como fracaso.

Dijo que por mucho tiempo intentaron seguir juntos, pero finalmente decidieron que lo mejor era que cada quien continuara su camino por separado. “Mucho tiempo lo intentamos y decidimos en este momento tomar vidas separadas y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar uno para el otro, pero sí es un momento muy difícil”, expresó.

Montijo admitió que el matrimonio es como un edificio, y que si ves caer un edificio es doloroso, lo es aún más cuando ese edificio lo construiste tú, y dentro de él se van tus ilusiones, tus cosas. “Y te preguntas en qué momento se perdió todo; en qué momento dejamos de luchar… Nos damos cuenta de que como individuos cambiamos, y desde una parte de la honestidad decir ‘no vamos para ese mismo camino’”, destacó.

Galilea, quien recibió palabras de apoyo y empatía de sus compañeras Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, admitió que el tipo de relación con su ex cambió con el paso del tiempo: “Definitivamente, creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo”.

Una gran amiga de Galilea

Para Galilea Montijo, la exesposa de su ex, Paola Carus, se ha convertido en una buena amiga, con quien aprendió a convivir de manera cordial y llevarse muy bien; la considera como parte de la familia que construyó con Fernando Reina. Él y Paola tienen dos hijos en común.

Por ello, a la conductora no le pareció mala idea cuando su ex le dijo que tras su separación se volvieran buenos amigos, pues eso mismo pasó con la exesposa. “Yo lo platiqué con él y le dije ‘por qué no, si lo tienes tú con tu exmujer’, yo podría ser también tu amiga si fui parte de ese proceso que todos hemos puesto nuestro granito para llevarnos de esa manera, pero no es de la noche a la mañana”, expresó.

Galilea se volvió muy amiga de la exesposa de su ahora exmarido, tanto así que fue ella quien la acompañó a firmar el divorcio. “La exmujer de mi ahora exmarido es una de mis mejores amigas y estuvo conmigo el día que firmé el divorcio”, contó en Netas divinas, donde coincidieron que esa convivencia era muy peculiar; Montijo contó que se llevan tan bien que bromearon con que Fernando podría irse, pero ella no.

Tras la separación de Galilea, las versiones sobre las causas de dicho divorcio han comenzado a circular y hay información que señala que Fernando Reina se convirtió nuevamente en papá y la madre sería una mujer joven que radica en Acapulco.