“Mira al cine mexicano”, dice convencido Benicio del Toro cuando se le pregunta qué deben hacer las cinematografías iberoamericanas en su relación con Hollywood.

“No soy científico, pero veo al cine mexicano y aporta mucho al cine (de allá), lo mezclan, hacen su propia película, ves a los ‘Tres Amigos’ haciendo cine allá, cine acá. Creo que el cine de Hollywood puedes usarlo, puede ser influido por el japonés, el inglés, el francés, el chino”, considera.

El actor puertorriqueño de Traffic y Sicario recibió el premio Platino de Honor por su trayectoria en el cine, que contabiliza más de tres décadas y supera los 50 largometrajes. Una de sus primeras cintas fue Huevos de Oro, al lado de Javier Bardem, luego de haber participado en videoclips como “La isla bonita” de Madonna.

“Se filmó en Miami, recuerdo pasarla muy bien con uno de mis actores favorito que era Javier. También recuerdo que estaba haciendo otra película filmando en Pensilvania, era invierno y me escapé para hacerla, pero no podía coger sol, entonces tenía que ponerme un sombrero muy mexicano para protegerme del sol”, recuerda.

Detalla que cuando joven no era solitario, pero como no toca instrumentos y tampoco canta, vio en la actuación una especie de recreo y a través de la cual podía convivir socialmente. “Todo mundo debía ensayar con otros y otras, y fui cogiendo el gusto por la actuación. Pensaba que alguien nacía con eso, pero la actuación es como todas las artes, puedes mejorar, tiene una lógica que no es así al azar, tiene su ciencia”, estima.

El Premio Platino se da anualmente a lo mejor del cine y las series iberoamericanas, mientras que el de Honor, a aquellas personalidades de la región con una trayectoria rica. “Realmente me siento honrado en seguir los pasos de quienes recibieron como Antonio Banderas, Ricardo Darín y Carmen Maura por mencionar algunos, es verdaderamente una familia”, apunta.

Recién filmó la película Reptile, ópera prima de Grant Singer, realizador de videoclips de artistas como Sam Smith y Shawn Mendes.