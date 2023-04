La noticia de que Shakira y el compositor español Alejandro Sanz estarían buscando comprar una mansión en una isla privada de Miami para “compartirla”, ha llevado a la audiencia a especular sobre una posible relación amorosa entre las celebridades.

Si bien se sabe desde hace años que la expareja de Gerard Piqué y el músico mantienen una buena amistad e incluso ella ha señalado a Sanz como un gran apoyo durante su tormentosa separación con el futbolista, lo cierto es que usuarios han puesto en evidencia otros momentos en los que pareciera que los intérpretes de “La tortura” tienen química más allá de la pantalla.

En 2020, un usuario compartió a través de Twitter algunos clips en los que se puede ver a los famosos aparentemente teniendo una charla íntima. En el material se alcanzan a ver algunas guitarras, como si se tratara de un estudio de grabación, mientras Shakira, en su etapa joven, está sentada frente a una grabadora.

Durante la conversación sale a relucir el tema que la colombiana habría dedicado a su ex, Antonio de la Rúa, quien fue su representante y pareja de 2000 al 2010. “Me ha encantado la canción que le has escrito Antonio”, expresó el cantante. Luego de que la artista pregunta “¿te gustó?”, Sanz contesta: “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así a mí”.

Luego de que Shakira le revelara que ella ha tenido la misma experiencia, la voz de “Amiga mía”, le propone “escribirse esas canciones”. “Clar,o así no nos morimos sin que nadie no nos haya escrito una canción”, dice la famosa.

Recordemos que fue en 2005 cuando se unieron para realizar el sencillo musical “La tortura”, que perteneció al álbum Fijación oral Vol. 1. Se grabó en el Compass Point Studio de las Bahamas y la letra fue compuesta por la propia famosa, de la mano de Luis Fernando Ochoa.

En el video oficial se observan algunos movimientos atrevidos y caricias entre los famosos. Aunque los medios catalanes reportaron la “próxima compra” de la isla valuada en unos 20 millones de dólares, según el programa Hoy día; hasta el momento se desconoce si tienen la intención de vivir juntos.

Tampoco se les ha visto pasar el rato y se especula que el objetivo de la adquisición del inmueble será solo para momentos familiares. Ninguno tampoco ha hablado del tema.