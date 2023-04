Entre distintos proyectos de televisión y ahora en un musical, la presentadora y actriz Wendy Braga se enfrenta a su nueva faceta como madre de familia. “En mi vida vinieron muchos cambios, me comprometí, me casé, me embaracé, tuve a mi bebé, todo eso mientras me preparaba para conducción, pero necesitaba un balance en mi vida, y para no flaquear también necesitaba regresar al teatro”, contó Wendy en entrevista.

Ese balance lo encontró en el teatro; en la pandemia se encontró con trabajos fijos como conductora en el programa Cuéntamelo ya, pero su músculo actoral, comenta, comenzó a pedirle refrescar sus habilidades, y era necesario un reto en la tarima.

“El teatro es como una especie de mantenimiento al cuerpo actoral, uno se tiene que seguir preparando, no puedes decir soy actriz y me echo a dormir, para mí siempre ha sido importante o seguir tomando cursos, o estar haciendo teatro, es algo constante, forzado y riguroso dar en la función lo que se requiere”, considera.

Para lograr compaginarlo, se ha visto en la necesidad de ser apoyada por su familia, pero siempre buscando ser una madre presente, son retos que lejos de asustarle, le motivan. “Ahora tengo la responsabilidad de ser mamá, me resulta una exigencia muy alta a nivel físico emocional y mental, pero así me gustan las cosas”, declaró.

La obra en la que se le dio la oportunidad de participar luego de realizar su casting es Si te descuidas, te inflas. “Más allá de divertir, cada mujer que interpretamos siento que el público se puede ver reflejado, es muy lindo cumplir esa función de espejo”, describió.

Su participación en la comedia musical podrá verse en el teatro Tepeyac, a partir del 28 de abril.