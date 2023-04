El cantante Cristian Castro fue acusado por la modelo Rocío Galera de recibir mensajes y audios, conversación que mantuvo con el cantante donde este le propuso un trabajo, pero con la condición de un encuentro privado entre ambos.

Todo se dio cuando la estrella de la música contactó a Galera, a quien halagó por su belleza y fue ahí donde le comentó que le agradaría que participara en la grabación de un video musical, y esto lo mostró la cuenta de Instagram Gossipeame: “Cielo, estuve pensando y para hacer un video como el que necesito tenemos que transmitir al público que hay ‘piel y química’. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo, que me encantaría”.

Ante tal propuesta, Rocío respondió: “Eso no es lo que me dijiste cuando me llamaste. No entiendo a qué quieres llegar”. Pero Cristian siguió elogiando a la joven: “Qué linda que sos, qué guapa, estás hermosa”.