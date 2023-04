Romina Marcos, la joven actriz hija de Niurka, arremetió contra la actriz y cantante María León por aparecer en todos los proyectos de teatro musical.

“Estoy muy decepcionada de que no nos demos la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras. Obra de Alejandro Gou esté María León, es talentosísima, la amo, pero está en todo, en ‘Mentiras’, en ‘Vaselina’, en todo... En qué momento vamos a empezar a darle trabajo a nuevos talentos”, dijo durante una transmisión en sus redes sociales.

Ante el ataque, tras una función de la obra Mentiras, María León respondió que tiene más de 23 años haciendo castings y su trabajo habla por sí mismo. “Yo me siento merecedora de mi trabajo y tengo una gratitud enorme porque es un año glorioso para mí, no todos los años he tenido trabajo, pero sí voy a dedicar hasta el último día de mi vida para ser lo mejor que pueda ser para poder tener el privilegio de estar en este lugar que me hace feliz y la queso (porte)”, concluyó irónicamente.

Eso dijo durante el programa radial de Javier Poza, en donde María habló sobre el arranque de la hija de la vedette. “Hablé con Romina, me marcó, tuvimos una conversación. Es una chica muy joven, saltó en el momento que sintió una injusticia”, dijo la también bailarina.

La ganadora de ¿Quién es la máscara? precisó que, tras el malentendido, le ofreció su amistad a Marcos y así espera dar por terminada la polémica por una “circunstancia desafortunada”.