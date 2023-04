En mayo darán sentencia a Héctor Parra

Casi dos años después de su detención, el actor Héctor Parra vive los que podrían ser sus últimos momentos de prisión preventiva antes de que un juez determine cuál será su futuro: la libertad o la cárcel.

El actor fue acusado en 2021 por su hija menor Alexa Hoffman, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, de haberla abusado sexualmente desde que ella tenía 6 años y hasta la edad de 14, por lo que desde entonces se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Durante una audiencia de alegatos finales, se hizo un resumen a las autoridades por parte de la víctima y el acusado, para que finalmente un juez determine el fallo definitivo.

Sin embargo, la sentencia podría tardar algunos días, según declaró la abogada de Parra, Samara Ávila. “Depende del juez, eso sí no lo decido yo, dependo de la agenda y del tiempo de su señoría. No quiero adelantarles nada”, dijo a las afueras del penal. “Ahorita nada más son sus alegatos finales, un pequeño resumen de lo que ya sabe su señoría, qué hay a favor y en contra o qué posibilidades hay para cada una de las partes”.

Pero minutos más tarde de que finalizara la audiencia, el abogado de Alexa Hoffman informó que será hasta el próximo mes de mayo cuando se determine, en una nueva audiencia, el futuro del actor. “Con la novedad de que hasta el 10 de mayo hay nueva audiencia para alegatos de clausura. Escucharon a una parte y a la otra no, están obstaculizando nuevamente el proceso”, dijo Héctor L. Cortés.

Asimismo, su hija mayor, Daniela Parra, que confía en la inocencia del histrión de 47 años, hizo una publicación en la que se mostró insatisfecha con el proceso realizado el día de hoy y envió un mensaje a su padre: “Como era de esperar, jugando chueco como siempre. Nueva audiencia: 10 de mayo. Ten por seguro papá que cada día más que te hacen pasar ahí será recompensado por Dios”.

Por su parte Alexa Hoffman, quien llegó acompañada de su abogada Olivia Rubio, dijo sentirse confiada en que la verdad está de su lado y no quiso hablar del documental que anunció en sus redes, titulado Los dos juicios de Alexa. “La terapia es algo súper importante para mí, he avanzado muchísimo”, señaló Hoffman, quien fue apoyada a las afueras del reclusorio por un grupo de feministas. “Si no tuviera gente que me apoya y la verdad de mi lado, no podría con esto”.