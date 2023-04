Livia Brito ha expresado abiertamente su deseo de ser madre, pero ha tenido problemas en concebir y explicó la verdadera razón por la cual aún no ha podido quedar embarazada.

La protagonista de La desalmada dio a conocer que tiene endometriosis y explicó que está de nuevo en un tratamiento de fertilidad para tener gemelos. “Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, dijo.

“Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí (saldré embarazada)”, explicó tras señalar que su dolencia también la han padecido su hermana, madre y abuelitas.

Brito aconsejó a las mujeres congelar sus óvulos antes de los 30 años porque, señaló, la cantidad de reserva ovárica se reduce a medida que pasan los años y resulta más difícil tener un bebé. Cuando le preguntaron si estaba abierta a adoptar, contestó afirmativamente. Sin embargo, manifestó estar positiva en que el tratamiento va a funcionar gracias a los avances de la ciencia en materia de fertilización.

Según la Clínica Mayo, la endometriosis es un trastorno doloroso en el cual el tejido recubre el interior del útero y afecta ovarios y trompas.