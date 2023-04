Karla Souza, actriz de Nosotros los Nobles y How to get away with murder, está colaborando en una iniciativa para defender a menores del abuso en el deporte mexicano. Esto, comenta, es algo de lo positivo generado con La caída, filme que protagonizó, escribió y produjo, donde se toca el caso de una clavadista que es violentada por su entrenador.

La cinta se estrenó a finales de 2022 en la plataforma de Amazon Prime Video y ahora es una de las inscritas para buscar el premio Ariel a lo mejor del cine nacional. “Gracias a la película estamos ahora ayudando a una iniciativa (de) crear protocolos para la prevención al abuso de menores en el deporte en México y ahora (también) soy vocera de las Naciones Unidas y vamos a seguir con esta labor. Ese es uno de los efectos más positivos que ha tenido la película”, indicó brevemente a su llegada a un evento público.

¿De qué trata La caída?

En la cinta estrenada el año pasado en Amazon Prime Video, la actriz interpreta a una clavadista que a punto de competir internacionalmente, se da cuenta del abuso que padeció por parte de su entrenador. Para esta historia dirigida por Lucía Puenzo, Souza entabló conversaciones con atletas y gente relacionada con el tema.

Ella misma, en 2018, denunció haber sido violentada sexualmente por el director de una producción en la que había trabajado, sin jamás mencionar nombres. Hernán Mendoza fue el coprotagónico de este filme cuya primera versión fue escrita hace una década.

“Nos tardamos diez años en hacer esta película y fue de las más vistas en la plataforma el año pasado en Amazon Prime Video. Estamos queriendo cambiar la cultura y la sociedad”, externó Souza, de 37 años, quien inició su carrera profesional hace 15 con la serie Terminales y la telenovela Verano de amor.