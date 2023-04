Consuelo Duval y Federica Quijano se encuentran en medio de la polémica, luego de que la conductora y comediante señalara a la integrante de Kabah de, supuestamente, rescatar a los perros de la calle para después abandonarlos.

Todo inició en redes sociales, donde Quijano compartió una fotografía al lado de su nueva mascota, una cachorra de raza que le había obsequiado su hermano, Apio. La también diputada explicó que jamás se hubiera animado a tener a la perra en su casa, pues siempre había tenido mascotas que provenían de la calle y a las cuáles les había dado un hogar.

Sin embargo, de entre todos los comentarios que recibió, destacó el de Consuelo, quien dejó entrever que la cantante no está tan comprometida con el rescate animal, pues se habría deshecho de los animales que ella misma había salvado. “Rezo para que no lo tires a la calle cuando crezca como lo hiciste con los que ‘dizque’ rescataste”, escribió la también actriz.

Duval no dio más detalles sobre sus acusaciones, pero en el mensaje también destacó que Quijano habría optado por abandonar a este perro por su comportamiento, ya que la habría atacado a ella o a algún otro miembro de su familia. “Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, finalizó.

Las palabras de la comediante dividieron la conversación en Instagram, pues mientras algunos usuarios defendieron a la intérprete de “La calle de las sirenas”, otros se unieron a ella y tacharon a Federica de clasista por sus comentarios. “¿Los perritos rescatados no son bellos? Vaya, que clasista te viste”. “Nos enseña que las personas no siempre son lo que aparentan”. “No lo vayas a dejar en la calle igual que a los perritos que según tú adoptas”. “Adopta, no compres”. “No lo tires, por fa”, son solo algunos de los mensajes que ha recibido.

De entre las personas que se pronunciaron a favor de la integrante de Kabah resaltó su hermano, el cantante “Apio” Quijano, quien se dijo completamente sorprendido por las declaraciones de Consuelo e incluso llegó a poner en duda la autenticidad de sus palabras. “¿Perdón? Te ‘hackearon’ la cuenta. ¿Te ‘hackearon’ la cuenta? No creo que tú podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de persona”, escribió.

Pero ni este, ni otra decena de comentarios en los que le pedían pruebas de lo que decía tuvo alguna respuesta por parte de la conductora de Netas divinas y hasta el momento sigue sin hablar al respecto.