Hace algunos días, Ferka estuvo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y recordó la pelea que protagonizó con Bárbara de Regil. Reveló que el comentario que dijo no fue exclusivamente para ella, sino para todos los que se aprovechan de la popularidad del fitness y que no están certificados.

De acuerdo con Ferka, quien instruye gente y da clases debe tener algún tipo de diploma o certificado, tras estas declaraciones, reporteros de Venga la alegría cuestionaron a Bárbara de Regil sobre lo que y se le fue con todo a su colega. “Cuando no te voltean a ver, hablas de otra persona para que te volteen a ver”, señaló.

Aunque De Regil asegura que sí conoce a Ferka e incluso han trabajado juntas, considera que esta desconoce su vida, por lo que habla si nsaber. “Ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe qué he hecho, no sabe en qué me he dedicado en mis tiempos. Eso es solo salir y abrir la boca”, dijo Bárbara.