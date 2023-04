Camilo Blanes, único hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, alertó a sus seguidores con las extrañas publicaciones que hizo en redes sociales durante esta madrugada, el joven cantante, que estuvo unos meses en el hospital tras sufrir un accidente en bicicleta que se complicó, ahora parece que está en crisis por su problema con las drogas.

Camilín, como lo llaman cariñosamente sus fans en España, han tratado de animarlo y lo han aconsejado para que busque ayuda profesional, pues en las fotos que ha compartido luce muy demacrado, visiblemente enfermo.

Cuando regresó a Instagram, después de semanas sin publicar, lo hizo con un par de imágenes que llamaron la atención de sus seguidores, pues apareció usando una peluca de su padre, y aunque finalmente borró dichas imágenes y fue captado por la prensa a las afueras de su casa con comportamiento extraño, pues le disparó a la prensa bolas de goma con una pistola de juguete y caminó en ropa interior por los alrededores.

Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, dijo que está preocupada por la salud mental de su hijo, quiere ayudarlo pero no sabe cómo porque él no le permite que entre a su casa; en una entrevista con el programa Fiesta, expresó el dolor de madre que siente y el interés que tiene para que su hijo sea atendido cuanto antes.

Camilo Blanes usó la madrugada para divertirse, y al mismo tiempo preocupar a su seguidores por las fotos que compartió en sus redes, pues a través de la aplicación Faceapp, el cantante lució como mujer y sin dientes.

Faceapp es una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas en las fotografías. Por el contexto de Camilo, los cibernautas se mostraron preocupados por las publicaciones de Blanes, y de nueva cuenta lo animaron para que pidiera ayuda, pues incluso, algunos externaron su miedo de que el cantante se quitara la vida.

“La salud mental es primordial, todos necesitamos de una vida espiritual que te paz interna, busca a Dios el será tu fuerza hay esperanza , si tienes a Dios lo tienes todo sin él no tienes nada”. “Si no hacen algo pronto este hombre se va para el otro mundo. Pobre chico pobre madre”. “¡Alguien que ayude a Camilín por favor, se está volviendo loco y es el hijo de gran artista que fue muy amado. Camilín tú también eres grande, no te caigas”, se lee.