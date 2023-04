Super Mario Bros. ha sido parte de la cultura popular desde mediados de los 80. Mario y su hermano Luigi son probablemente los personajes más representativos del mundo gamer.

Después de la desastrosa adaptación cinematográfica live action de 1993 y con algunas adaptaciones animadas de principios de los 90. Se esperaba que en algún momento el videojuego fuera nuevamente adaptado a la pantalla grande. Con mejor versión que le hiciera una justa adaptación a Mario y compañía.

Super Mario Bros. La película conjuntó a tres directores para su realización: Aaron Horvath y Michael Jelenic, que habían realizado Teen Titans Go (la serie y las películas), y Pierre Leduc, quien estuvo involucrado en la realización de Mi villano favorito.

El filme sigue a los hermanos Mario quienes buscan levantar su negocio de plomería en Brooklyn. Lo que los lleva a caer por accidente en un portal que los transporta al Mushroom Kingdom. Gobernado por la princesa Peach y amenazado por Bowser, el rey de los Koopa.

Luigi es capturado por Bowser y para rescatarlo, Mario pide ayuda a la princesa Peach. Estos se embarcan en un viaje para buscar el apoyo de la nación Kong y su ejército. A esta aventura se unirán Toad y Donkey Kong.

Con los antecedentes en la carrera de los directores, Super Mario Bros. La película está llena de acción y humor que atinadamente adapta los escenarios de los juegos a la pantalla grande. Con una historia sencilla y sin mayor pretensión, Mario encuentra el escenario ideal para el uso de los boosters, las plataformas movibles y sobre todo los Karts.

En un afán de empoderamiento la princesa Peach no es la damisela en apuros, sino una gobernante que entra de lleno en la acción. Destaca como la líder de la expedición, cambiando de vestuario cada que se le presenta una oportunidad. Mientras que Bowser y Toad en sus papeles aportan el humor, sin caer en la simpleza.

Por otro lado, Mario y Donkey Kong hacen mancuerna en la tónica de la pareja dispareja, que funciona a pesar de su rivalidad. Luigi como rehén tiene buenos momentos en su prisión, aunque no lo vemos mucho en pantalla.

Todo esto con una buena animación llena de fan service, acompañado por la música adaptada de los videojuegos y algunas rolas ochenteras y noventeras como "Holding out for a hero" de Bonnie Tyler (1984), "Take on me" de A-ha (1984) y "Thunderstruck" de AC/DC (1992). Además de una canción original, "Peaches", interpretada por Jack Black, que ya está generando especulaciones sobre una posible nominación al Óscar.

La historia, por su sencillez y tal vez falta de profundidad, ha generado reseñas negativas por parte de los críticos. Pero funciona y es divertida, incluso para aquellos que tal vez no estén tan involucrados en el mundo gamer.

Mario

Un personaje creado por Shigeru Miyamoto, el diseñador de videojuegos de Nintendo. Ha sido protagonista de cientos de juegos, series y películas acerca de la franquicia. En la historia central, se trata de un plomero italiano que tiene como objetivo rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser.

Luigi

Es el hermano menor de Mario y su compañero de aventuras en la franquicia. Apareció por primera vez en el juego Mario Bros, de Game & Watch. Usualmente, es el personaje del segundo jugador. En la película, es secuestrado por Bowser.

La princesa Peach

La gobernante del ficticio Reino Champiñón, a donde llegan Mario y Luigi. Vive junto a Toad y siempre debe defenderse de ataques y secuestros de Bowser.

Bowser

Es el villano de la franquicia de Mario Bros. Es el rey de los Koopas y uno de los más poderosos de su especie. Es el archienemigo del protagonista y siempre está tratando de secuestrar a la princesa Peach.

Toad

Es un ciudadano del Reino Champiñón que tiene la cabeza en forma de este hongo. Es uno de los asistentes de la princesa Peach y vive con ella en el castillo.