Otro Día del Niño sin el Museo Yancuic

Arquitectos que trabajaron en el museo expusieron que no han recibido la totalidad de sus honorarios. Cortesía

En vísperas del Día del Niño, la comunidad infantil y juvenil de Iztapalapa y del Oriente de la Ciudad de México sigue a la espera de la inauguración del Museo Yancuic (situado frente al Metro Constitución de 1917), un proyecto cuya inversión es de 529 millones de pesos.

La planeación del recinto inició en 2015, en concesión con el Museo Interactivo Infantil, A. C. (Papalote), y su construcción comenzó en 2017. Tras ganar las elecciones, la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, se apropió del proyecto en 2019, canceló la concesión del Papalote y se hicieron modificaciones al diseño original.

En un recorrido se pudo constatar que el edificio está concluido. Tal cual como se veía hace un año, aunque ahora sus ventanales lucen empolvados, dos de sus árboles se han secado y parece no haber actividad dentro del inmueble. En contraste, el Trolebús elevado de Iztapalapa ya está construido y está funcionando; hace un año solo era una obra que estaba iniciando.

Sheinbaum había anunciado que el Museo Infantil y Juvenil Yancuic se inauguraría en septiembre de 2021, pero no fue así. En febrero de 2023, la jefa de gobierno publicó en Twitter: “Junto con Clara Brugada (alcaldesa de Iztapalapa) informamos que este año vamos a inaugurar el Museo Yancuic”.

Un medio de comunicación consultó a la alcaldía Iztapalapa sobre cuándo se inaugurará el recinto, a lo que respondió que la construcción y operación del museo son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. “Solo Clara realizó las propuestas de la prepa y del museo... No tiene intervención”, informó.

Mientras que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) indicó que por su parte ya habían concluido la construcción. Y el gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, dijo que el museo está en “producción museográfica”, pero no dio más detalles.

El equipamiento no es el único pendiente del Yancuic, sino que todavía no se ha cubierto en su totalidad el pago de honorarios de los arquitectos de SPRB Arquitectos y MX_SI —ahora Mendoza Partida y BAX Studio— que hicieron el diseño original del recinto y con quienes el gobierno de la Ciudad de México no ha vuelto a entablar comunicación, informó una fuente confidencial.