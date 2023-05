Yalitza Aparicio denuncia discriminación

Yalitza Aparicio, la actriz que se popularizó tras su participación en la película Roma, provocó la división de opiniones en redes sociales luego de que denunciara que su familia había sido, aparentemente, discriminada por los empleados de un restaurante de Oaxaca.

Mediante un clip en Tiktok, la famosa, a punto de llorar, aseguró sentirse triste porque “a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad o no sé cómo podría nombrar este suceso”. De acuerdo con su versión, el pasado 26 de abril, Aparicio recibió la llamada de su hermana, quien había acudido al lugar con otros miembros de la familia.

“Yo pensé que me contaría lo bien que les había ido en la comida, en ese restaurante que tanto nos gusta, pero con la voz entrecortada (mi hermana) comenzó a decirme una situación desagradable por la que había pasado en compañía de mis papás”, señaló.

El suceso se habría dado en el pasillo de humo que se ubica a un costado del mercado 20 de noviembre en el centro de la región. “Al escuchar el relato, aunque suene extraño, no me sorprende, pero sí me molesté y en algún punto no con quienes los trataron así, sino me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera avisado que era yo porque el trato sería diferente”, agregó.

Asimismo, explicó que cada que va a un lugar prefiere pasar desapercibida para fijarse en cómo son tratados por los trabajadores; asimismo, detalló que las bebidas con las que habían entrado sus familiares eran aguas de sabor, esto, debido a que no consumen refrescos, sin embargo, por educación pidieron una cerveza y una soda e incluso preguntaron a uno de los empleados si podían salir a comprar sus bebidas y regresar a las instalaciones, por lo que este les dijo que sí.

“Pero cuando ya estaban con sus dos aguas de sabor, alguien más les dijo que no estaba permitido”, aseveró, y además comentó que en ninguna de las entradas del restaurante tienen un letrero en el que se especifique que los comensales solo pueden beber productos del lugar. “Y, como les mencionaba, a ellos les dijeron que sí podían”, continuó.

Tras esto, y una serie de acciones que Aparicio no reveló, su familia fue desalojada y optaron por pedir los alimentos para llevárselos a casa, pues ya estaban pagados. “Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no somos los únicos que hemos pasado por esto y otros tratos”, expuso.

Exhibió que algunas personas que estaban en la entrada del lugar le pidieron a su hermana que se retirara luego de que se percataran que la mujer estaba grabando, a petición de Yalitza, para asegurarse de que en el pasillo de humo se vendían aguas de sabor.

“Les pido (a los trabajadores) que se acerquen a los encargados, o como esté organizado el lugar, para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de lo que no se debe hacer en sus instalaciones para evitar este trato, y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales”, finalizó.

En algún momento del clip también explicó que hacía pública la denuncia porque “quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas”. Después del relato, algunos internautas comentaron que no entendían la molestia de Yalitza.